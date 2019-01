Il Famila cade a Ragusa per un pessimo avvio nel quarto gioco

di Vittorino Bernardi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RAGUSA 80SCHIO 74RAGUSA - Quattordicesima giornata, terza di ritorno, la sfida tra la seconda della casse (Schio) e terza (Ragusa) ha premiato il team siciliano. Per Schio è la terza sconfitta stagionale. Ad aprire è Kuster dopo 21 secondi con immediata replica di Quigley che nell’azione successiva non sbaglia la tripla come da sotto Lavander per il 2-7 al 3’. Ragusa non è terzo della classe a caso e con Harmon passa 13-11 al 6’. È partita tosta, le squadre giocano un buon basket, il Famila con Crippa mette la freccia per il 17-24 del 10’. Da battaglia è la seconda decina, Ragusa recupera e passa con l’ex Cinili con una tripla per il 37-36 al 18’. Partita tosta, le siciliane al 20’ conducono di 4 (44-40).Terzo quarto, sono feroci in difesa le siciliane che rapide in contropiede allungano 48-40 al 22’. Schio ha energia e furbizia tattica, il giusto per passare 50-51 con Dotto al 25’. È una lotta sul punto, canestro su canestro. Schio ha in attacco due tigri in Quigley e Crippa che firmano il +6 al 30’, 58-64. Bravo Ragusa o chissà cosa, ma il Famila nell’ultimo quarto si blocca ed errore su e errore subisce un 14-0 in 6 minuti. È la svolta in negativo per Schio che riesce comunque a conservare il secondo posto. Giovedì per la decima giornata di Eurolega le arancioni ospiteranno (20,30) le francesi del Villeneuve d’Ascq: con una vittoria aggancerebbero le avversarie al sesto posto, in zona play off di EuroCup. Sarebbe gradito un +20 finale per ribaltare il pesante ko dell’andata (69-50). Domenica per il campionato al PalaRomare arriverà il Fixi Torino.A: Romeo 5, Consolini 2, Cinili 17, Gatti ne, Formica ne, Stroscio ne, Harmon 23, Gianolla, Soli, Buongiorno, Hamby 16, Kuster 17. All.: Giovanni Recupido: Filippi ne, Fassina 2, Masciadri, Crippa 5, Gruda 10, Battisodo 5, Andrè 4, Dotto 11, Lavender 16, Quigley 21, Micovic ne. All.: Pierre Vincent.: Cappello di Porto Empedocle, Bettini di Faenza e Culmone di Bologna.. Tiri liberi, da due e da tre: Passalacqua 13/17, 23/48, 7/16; Famila 11/12, 24/45, 5/28. Rimbalzi attacco/difesa: Passalacqua 6/24, Famila . Nessuna uscita per falli. Parziali: 17-24, 44-40 (27-16),58-64 (14-24), 80-74 (22-10).