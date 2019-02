di Roberto Cervellin

VICENZA - Da rifugiati a. Storia a lieto fine perafricani giunti in Italia con i barconi e poi trasferiti a Vicenza.Si tratta di personeProvengono dae uno di loro è in città con famiglia e figli. Ottenuto il permesso di soggiorno, sono stati scelti da Rotary, Caritas e Centro di formazione San Gaetano per un progetto internazionale denominato “Rotary refugee training project” che favorisce l'inserimento lavorativo dei migranti. A finanziarlo, i Rotary club italiani e statunitensi conI primi 6 stranieri coinvolti hanno ottenutoa un corso teorico-pratico dial San Gaetano, che sarà seguito dain industrie vicentine. Il settore è quello dellaVitto e alloggio sono a carico della Caritas, la quale si è occupata della selezione degli immigrati.Questi ultimi durante il tirocinio riceverannoe saranno affiancati da una psicologa e un educatore. Tra i partecipanti c'è Siran Mady: «Abbiamo fatto 3 settimane di corso - racconta - Iniziavamo alle 8.30 e finivamo alle 17.30 con pausa pranzo di un'ora. Ci hanno dato una tuta, scarpe antinfortunistiche e una maschera per proteggere gli occhi. Spero di trovare un lavoro».