Grave infortunio sul lavoro: tondino di ferro gli perfora il polpaccio

di Vittorino Bernardi

MALO - Graveo nella tarda mattinata odierna all’interno delladi via Papa Giovanni XXIII, specializzata nella produzione di prefabbricati per l'edilizia. Impegnato nelle sue mansioni l’operaio di 30 anni, C.P. residente in paese per cause in corso di accertamento da parte dei tdell’Ulss 7 Pedemontana è stato colpito a un polpaccio da un, uscito con violenza dalla macchina su cui stava lavorando. Per la velocità d’uscita il pezzo di ferro si èdell’operaio. Dolorante è stato immediatamente soccorso dai compagni di lavoro e poco dopo dai sanitari del Suem per il ricovero all’ospedale Alto Vicentino di Santorso per provvedere alle cure del caso. La prognosiper il 30enne maladense.