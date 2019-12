Gardaland hotels, 4 universitari vicentini vincono un stage di 3 mesi con un progetto di marketing innovativo

Quattro studenti vicentini dell’Università di Verona sono stati premiati oggi per la competition professionale lanciata da Gardaland in accordo con i docenti del corso magistrale in Management e Strategia d’Impresa. I quattro giovani si sono aggiudicati l’opportunità di vivere un’esperienza di stage di almeno tre mesi presso Gardaland hotels.



Gli studenti sono Marta Andriolo, Beatrice Balbi, Alberto Artuso ed Enrico Gaspari. Era stato chiesto loro - insieme ad altri 150 candidati - di sviluppare un progetto il cui obiettivo era di accrescere la notorietà di Gardaland Hotels attraverso la proposta di un’esperienza di servizio innovativa. Tutte le soluzioni elaborate dagli studenti sono state esaminate dai docenti che hanno selezionato i migliori quattro progetti

