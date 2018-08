Fermato 25enne senza patente su auto sequestrata e priva di assicurazione

di Vittorino Bernardi

SCHIO - È stata intensa nelle ultime 24 ore l’attività deidella compagnia di via Maraschin nel contrasto dellae dello spaccio di stupefacenti nell’Alto Vicentino. Nella notte sono stati eseguiti svariati controlli nei luoghi di aggregazione giovanile: skate park, piazza Falcone Borsellino e Piovene Rocchette. Diversi i giovani identificati e controllati. Come assuntori di stupefacenti sono stati segnalati alla prefettura di Vicenza un 19enne marocchino, un 20 enne di Schio e una 18enne di Piovene: sono stati trovati in possesso di modiche quantità di marijuana. I militari del maggiorehanno denunciato il 25enne albanese G.D. per violazione del divieto di ritorno nel Comune di Santorso, guida senza patente, uso di atto falso e circolazione con veicolo senza copertura assicurativa e il 30enne C.K. per violazione del divieto di ritorno a Santorso: entrambi sono conosciuti alle forze dell’ordine. I due sono stati fermati e controllati a notte inoltrata lungo Provinciale 350 nei pressi di Santorso a bordo di una Bmw 318 non assicurata. Alla guida c’era il 25enne. L’auto era sottocome confermato dalla presenza di una, rinvenuta all’interno del mezzo.