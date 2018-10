Doppio assalto nella notte ad attività commerciali

di Vittorino Bernardi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

THIENE/VILLAVERLA - I carabinieri della compagnia di via Lavarone questa notte sono entrati in azioneper altrettantinel Thienese, non collegati tra loro: il primo è stato sventato grazie alla chiamata di un cittadino al 112.Attorno alle 2 di oggi utilizzando un’auto come ariete, ignoti hanno tentato di introdursi all’interno dellain via Valsugana a Thiene, senza riuscirci. Udendo il forte rumore proveniente dal negozio un cittadino ha allertato la Centrale operativa del 112 per il tempestivo intervento di una pattuglia del Radiomobile impegnata in un servizio di prevenzione nella zona. I malviventi sentendosi scoperti si sonolungo le vie circostanti. Dalle indicazioni fornite dal testimone e dalle immagini delle telecamere di sorveglianza attive nella zona gli assalitori dovrebbero avere leQuesta mattina alle prime luci dell’alba a Villaverla, ignoti (forse) con il piacere del bere dopo avere forzato una finestra nel retro del locale, si sono introdotti all’interno deldi via del Popolo: hanno razziato ile alcune. Anche in questo caso grazie alle indicazioni fornite da un cittadino i militari sono sulle tracce dei ladri.