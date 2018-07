Eccidio del ’45, Schio blindata per i cortei opposti di "neri" e "rossi"

di Vittorino Bernardi

SCHIO - Dalle 7 alle 13 di domani, domenica 8 luglio, il centro storico saràcon divieti di parcheggio in strade e piazze, blindato dache vigileranno per mantenere l’ordine pubblico sulla manifestazione e la contromanifestazione per il 73. anniversario dell’della notte tra il 6 e 7 luglio ’45, quando un gruppo di partigiani della Divisione garibaldina Ateo Garemi e agenti della polizia ausiliaria partigiana penetrò nelle allora carceri mandamentali, ora biblioteca civica Bortoli di via Baratto, per ammassare su uno stanzone 99 persone e colpirle a raffiche di mitra, uccidendone 54 (14 donne e 7 minorenni). Una piaga sulla cittàfino al 17 maggio 2005, quando Comune, associazioni partigiane e comitato “Parenti vittime Eccidio” firmarono un "Patto di concordia" per superare le divisioni ideologiche.Domani il centro città sarà teatro deldell’associazione storicache raggruppa reduci, parenti e simpatizzanti della Repubblica sociale di Salò. Sarà una contrapposizione a distanzadal sapore anni ‘50 e ‘60 con le forze dell’ordine chiamate a evitare possibili contatti tra le contrapposte parti. I simpatizzanti della Rsi, in arrivo anche fuori dal Veneto, si ritroverannoal ristorante Da Ghezzo di via Maranese, da dove alle 10.15 scortati dalla polizia si porteranno in via Baratto per depositare alle 10.30 una corona di fiori sul portone della biblioteca civica e sostare una quindicina di minuti per tornare al ristorante per la recita di un rosario, il pranzo e l’. In contemporanea militanti della sinistra radicale con il variegato mondo no-global si ritroverannoper une deporre per le 11.30 circa un mazzo di fiori sotto la lapide nel parcheggio della biblioteca che ricorda i fratelliuccisi dai fascisti, perché partigiani, il 18 gennaio e il 16 aprile ’45.Ieri alle 19 nel duomo di San Pietro il comitato “Parenti vittime Eccidio” con le autorità civili di Schio e dei Comuni limitrofi assieme a rappresentati dihanno partecipato a una messa in ricordo delle 54 vittime celebrate da don Mariano Ronconi. All’uscita i partecipanti sono statida una cinquantina di persone convocate dal comitatotenute a distanza da un cordone di poliziotti in tenuta antisommossa. Domani mattina la replica attesa molto più rumorosa. Ieri sera al termine della messa ilha deposto sul portone della biblioteca un mazzo di fiori con l’appello delle 54 vittime e un minuto di silenzio.