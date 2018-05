A Schio si assegna lo scudetto

di Vittorino Bernardi

SCHIO - Domenica 13 maggio verrà assegnato lo, il n. 87 della serie: a Schio, sul parquet del PalaRomare, al termine di gara5 della finale () tra il Famila Schio, primo in regular season, e il Passalacqua Ragusa, terzo. Il Famila ha vinto gara1 62-56 e gara2 63-58 in casa e così Ragusa gara3 76-59 e gara4 73-66. Dopo due sconfitte consecutive il Famila punta con forza al riscatto per vincere lo scudetto n. 9, il primo nel 2005. Nel merito è lucida la. «Io ci credo nel cuore: è ciò che serve per centrare l'obiettivo scudetto. Il nostro grande cuore orange dovrà essere il propellente per riportare il tricolore a Schio». Schio e Ragusa sono sul 2-2 nella serie.. «È la palese dimostrazione di come ogni gara di play off faccia storia a sé, ma noi siamo pronte a dimostrare di volere riportare lo scudetto a Schio e capitalizzare il lavoro di una stagione intera in palestra, di viaggi e sacrifici che abbiamo sostenuto negli ultimi 10 mesi». Nel Famila è certo il rientro di, assente in gara 4, e ciò consentirà alla squadra di coach Vincent di avere maggiore peso sotto canestro mentre è incerta nel Ragusa la presenza dellareduce da un infortunio proprio in gara 4 di giovedì. Un fattore che potrebbe penalizzare le ragusane nelle rotazioni delle lunghe. «Ragusa rimane una squadra solida che ha trovato un'ottima unità di squadra, costruita nel corso della stagione - prosegue Masciadri - ma adesso siamo noi ad avere il sesto uomo a favore. Dal punto di vista fisicoma a questo punto l'adrenalina e la voglia fanno passare qualsiasi eventuale fastidio fisico. Noi ci siamo, con la testa e con il cuore per questa sfida che vale un campionato». La biglietteria aprirà alle 18. Ilha chiamato a raccolta i tifosi. «Il 13 maggio dovrà essere qualcosa di infernale il nostro palazzetto! Non molliamo ora, il meglio deve ancora venire!».