Derubato in casa per 10 mila euro in contanti un ristoratore cinese

VICENZA - Topi d’appartamento in azione pieno giorno: in un’abitazione di via Ruspoli si sono appropriati di, borse Louis Vuitton, due orologi Daniel Wellington e altro per un totale di circa. I ladri hanno agito con calma, martedì. Con il proprietario impegnato in ristorante i malviventi hanno agito con calma: scassinato il portone d’ingresso hanno messo a soqquadro le stanze e sono usciti con un bottino consistente per i 10 mila euro in contanti, l'di lavoro del ristorante. Il 30enne cinese ha scoperto il furto poco dopo le 16, al rientro dal lavoro. Sul posto è intervenuta una volante della polizia di Stato per raccogliere possibili indizi. Forse dopo il furto il ristoratore verserà in banca l’incasso giornaliero anziché portarlo a casa.