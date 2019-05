Denunciato pusher trovato in possesso di una carabina ad aria compressa

di Vittorino Bernardi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VILLAVERLA - Operazione antispaccio alle 16.30 di ieri 23 maggio della polizia locale Nordest Vicentino. In un servizio di appostamento nell'area esterna di un pubblico esercizio in via Molini degli agenti in abiti borghesi hanno notato un individuo in possesso di marijuana, all’interno di una piccola scatola metallica. Così è intervenuta una pattuglia che ha rinvenuto la scatola metallica appoggiata su un tavolino del bar, con all'interno 4,81 grammi di marijuana. Ai piedi dello stesso tavolino gli agenti hanno notato un piccolo contenitore giallo in plastica, raccolto e aperto hanno trovato 0,73 grammi di marijuana. Il proprietario della scatola metallica è stato identificato in C.V., 29enne di Thiene. Inevitabile la perquisizione domiciliare che ha portato al sequestro di 18,40 grammi di marijuana e di un bilancino elettronico di precisione. Nella circostanza in via cautelare è stata ritirata una carabina ad aria compressa e relativa scatola di pallini metallici regolarmente acquistata. C.V. è stato denunciato in stato di libertà alla procura della Repubblica di Vicenza per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. La prefettura esprimerà le valutazioni di competenza in merito alla detenzione della carabina ad aria compressa.