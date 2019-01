Spaccio, tre amici di 21 anni nei guai: traditi dal vetro abbassato di un’auto

di Vittorino Bernardi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SARCEDO - Tre giovani 21enni, due di Thiene e l’altro di Bassano del Grappa, verso le 24 di lunedì 21 gennaio sonoin stato di libertà per, in concorso, di marijuana. I tre amicinel corso un servizio di controllo del territorio da parte dellachiesto dall'amministrazione comunale di Sarcedo. Nel transitare alle 23.30 lungo via Costa, una stradina attorniata da terreni agricoli e prati, una pattuglia ha notato due auto parcheggiate vicine. Una ha attirato l’attenzione degli agenti del comandante Giovanni Scarpellini:la temperatura di qualche grado sotto lo zero aveva un vetro laterale aperto per metà, con un forte odore di marijuana a fuoriuscire all’esterno. Poco dopo, provenienti da un prato circostante, sono arrivati alle auto tre giovani, che sorpresi dalla presenza degli agenti hanno dichiarato di essersi allontanati per. Alla richiesta di delucidazioni sull'origine dell'odore che si sentiva nell'area, i ragazzi hanno prelevato dalle due auto alcuni contenitori in nylon e un barattolo in vetro contenenti complessivamente 29 grammi di marijuana, tre grinders (macinino per sminuzzare marijuana) e un bilancino elettronico di precisione. Accompagnati presso il comando di via Rasa a Thiene i tre amici sono denunciati in stato di libertà per detenzione ai fini spaccio, in concorso.