Da bibliotecario a operaio, il Comune assume: 7 posti a 20 mila euro annui

di Roberto Cervellin

VICENZA - Per le domande c'è tempo fino al. I posti in palio sono. Quattro - riservati a categorie protette come i disabili - per, due pere uno perIlha pubblicato tre bandi per l'assunzionedi 7 persone. Gli stipendi? Dailordi annui dell'istruttore bibliotecario e amministrativo aidell'operaio. Pochi giorni fa Palazzo Trissino aveva indetto, tra cui quelli per la copertura di 18 posti di istruttore amministrativo e di 2 nel ruolo di messo notificatore.Insomma, in periodo di tagli e organici all'osso, l'amministrazione di Francesco Rucco va controcorrente e mette nero su bianco un'operazione che prevede complessivamente concorsi e stabilizzazioni per. «Il piano - precisa l'assessore alle risorse umane- rappresenta un nuovo importante step del processo didella macchina comunale avviato per migliorare i servizi al cittadino». Requisiti e informazioni suldel Comune, nella sezione pubblicazioni online, concorsi pubblici. Informazioni ai numeri 0444/221300-1339.