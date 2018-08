di Vittorino Bernardi

MALO - La ruspa evocata da Matteo Salvini per effettuare glidelle carovane nomadi abusive è entrata in azione sabato sera in zona industriale a, guidata da, 29 anni, segretario della Lega sezione Malo, assessore alla Sicurezza a Malo, marocchino da parte di madre e musulmano (non praticante, così si dichiara).Nel pomeriggio di sabato era arrivata una carovana di circaetnia rom, allontanata poco prima da Marano e in precedenza da Zanè. Moreno Marsetti che a Molina gestisce con il padre un’officina e un’autodemolizione dopo avere avvisato i carabinieri e la polizia locale della presenza della carovana in violazione al divieto di campeggio è salito su undella ditta e si è recato davanti ai nomadi. Con la presenza di carabinieri e vigili il carro attrezzi ha avuto un effettoperché la carovana è partita in un paio di ore, ad eccezione di cinque mezzi non rimorchiabili spariti nel corso della notte. L’azione dell’assessore Marsetti ha ricevuto consensi a pioggia sui social.