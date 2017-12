di Vittorino Bernardi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BASSANO DEL GRAPPA - Unaè stata chiusa in centro storico, in largo Parolini. Nei giorni scorsi alcuni residenti di una palazzina hanno segnalato ai carabinieri un, giorno e notte, di uomini di tutte le età in un appartamento abitato da un 49enne bassanese e dalla moglie, di nazionalità cinese, pure di 49 anni. A conclusione di una serie di appostamenti per verificare quanto segnalato e con indizi certi di un’attività di prostituzione all’interno dell’appartamento i carabinieri hanno proceduto a una perquisizione per trovare sex toys, confezioni di preservativi e due, dedite alla prostituzione, prive di documenti e del permesso di soggiorno. Per entrambe la questura di Vicenza ha disposto l’espulsione dall’Italia per il rientro nel loro Paese di origine.