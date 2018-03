Addio a Chiara sconfitta dal male a 39 anni, lascia due bambini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROSSANO VENETO - Duomo affollato per l’ultimo saluto a, 39 anni, moglie e mamma di un ragazzino di 11 anni e una bambina di 6. La donna ha combattuto con coraggio per sei anni contro un male che non le ha lasciato scampo, scoperto mentre allattava la figlia. Originaria diha avuto sempre al suo fianco il. Chiara è morta circondata dall’affetto della famiglia, dei genitori Dirce e Arcangelo e dei fratelli Sabrina e Federico. Domenica 4 marzo è stata probabilmente l’ultima giornata spensierata per lei, che ha trascorso una gita in montagna con marito e figli. Parole di elogio alla donna sono state espresse ieri dache ha celebrato il funerale.