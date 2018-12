Cenerentola, una fiaba in musical tra magia, suggestioni, abiti sontuosi

di Giambattista Marchetto

BASSANO DEL GRAPPA - Una favola senza tempo firmata dai fratelli Grimm accompagna il tempo delle feste per le famiglie. L'opportunità per trascorrere il giorno di Santo Stefano arriva da Bassano del Grappa. Qui, mercoledì 26 dicembre al PalaBassano va in scena Cenerentola, il Musical della Compagnia delle Formiche per la regia di Andrea Cecchi (info www.ticketone.it). Lo spettacolo riscopre la celebre storia con un testo originale ricco di divertimento che si propone di conquistare gli spettatori piccoli e grandi...