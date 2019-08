Code e rallentamenti: città sottosopra per i cantieri stradali

di Roberto Cervellin

VICENZA - Parola d'ordine è. Sì, perché chi circola in questi giorni in città deve fare i conti con un labirinto diCon il periodo dientra infatti nel clou il fitto programma didelle strade di Vicenza. Un programma voluto dalpere riordinare le arterie più dissestate. Si conferma un'estate di passione dunque quella degli automobilisti, alle prese da diverse settimane con un ginepraio di cantieri che, in alcuni casi, si protrarranno fino all'inizio delle scuole. Occhio ai cartelli:e per una settimana, sono previsti lavori diurni e notturni in corrispondenza della rotatoria dellaUna decina invece i giorni per quelli, in zona industriale, dove verranno sostituiti i binari del passaggio a livello diretto alle acciaierie Beltrame. Il traffico sarà deviato sulla corsia sulla quale sarà garantito il doppio senso di circolazione. Rinviati di una settimana - quindi al- gli interventi in, che verrà chiusa sempre per una decina di giorniAccesso consentito solo ai residenti.Non è finita. Per il rinnovo dei sottoservizi, resterà chiusoil tratto ditra l'incrocio con piazzale De Gasperi e la rotatoria di viale Milano. Chiuse fino a fine mese anche le due corsie dida porta San Bortolo a porta Santa Croce. Stesso cronoprogramma pertra Porton del Luzzo e contra' Valmerlara. Auto dirottate su stradella della Fossetta. Disagi infinetra via Quadri e via Zara per la sostituzione della rete del gas.