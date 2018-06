Cade dal letto: incapace di muoversi, viene salvato dopo due giorni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTECCHIO MAGGIORE - Probabilmenteal vicino che ha chiamato i soccorsi il 58enne L.P. che vive da solo in un appartamento al secondo piano di una palazzina di piazza Carli. L’uomo che soffre di problemi fisici martedì mattina nell’alzarsi dal letto è caduto sul pavimento e lì,, è rimasto fino al pomeriggio di ieri, quando i vigili del fuoco sono entrati nell’appartamento forzando una finestra. A dare alle 14 di ieri l’allarme alla polizia locale è stato un vicino d’appartamento preoccupato perché non vedeva L.P.e dal suo appartamento proveniva un. Nel timore di una disgrazia la polizia “Dei Castelli” ha chiesto l’intervento dei sanitari del Suem e dei vigili del fuoco che hanno trovato l’uomo steso a terra sul pavimento della camera,. Pulito e stabilizzato il 58enne è stato ricoverato all’ospedale di Arzignano: le sue condizioni non sono gravi.