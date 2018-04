Strada sbarrata dai motociclisti con pistola: benzinaio rapinato dell'incasso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SOSSANO - Con unapoco dopo le 12.30 di ieri è statoil gestore della stazione di servizio. È stata una rapina preparata con cura da parte dei due banditi che hanno studiato i quitidiani movimenti del gestore, Pierantonio Bonato di 53 anni. Chiusa alle 12.30 la stazione di servizio l'uomo è salito sulla sua Audi A4 per recarsi in banca a depositare l’incasso del mattino,. Giunto in via Roma Pierantonio Bonato si è visto sbarrare la strada da una moto con due uomini in sella e una volta fermo ha visto il passeggero della moto, caso integrale in testa, corrergli incontro. Sono stati: il bandito, dall’accento veneto, ha estratto una pistola e chiesto l’incasso. Con il denaro tra le mani per garantirsi la fuga si è fatto consegnare anche le chiavi dell’auto e il cellulare. Appiedato e spaventato Pierantonio Bonato ha fermato un automobilista di passaggio per telefonare al 112 e chiedere l’intervento sul posto di una pattuglia. Sono intervenuti i carabinieri della locale stazione chedel derubato hanno avviato la ricerca dei due banditi.