Selezioni di lavoro a "Il Grifone": 40 posti nella provincia di Vicenza

BASSANO DEL GRAPPA -, dagli addetti al back office ai magazzinieri, dagli esperti di software al personale tecnico, dagli autisti ai conducenti di muletto e molto altro. A metterli a disposizione la società, leader mondiale nella consulenza per le risorse umane, che offre su scala globale servizi di outsourcing, somministrazione e full-time placement, che incontrerà presso il centro commerciale di Bassano del Grappa "Il Grifone" i possibili candidati per ricoprire diverse posizioni lavorative nel Vicentino, ma in particolare nel comprensorio bassanese. L’appuntamento è fissato per: il personale di Kelly Services della filiale di Bassano accoglierà presso il proprio stand, posizionato all’interno della galleria commerciale, tutti coloro che vorranno presentarsi e lasciare il proprio curriculum vitae per candidarsi alle posizioni di proprio interesse.Di seguito, l’elenco delledove verranno assegnati i 40 posti di lavoro: impiegata/o addetta/o gestione risorse umane; responsabile ufficio spedizioni: it application specialist junior, impiegato tecnico addetto manualistica; product marketing; tecnico after sales trasfertista; impiegato addetto alla logistica; progettista software; progettista meccanico senior; commerciale estero junior; back office inglese; addetti allo stampaggio; autista patente c con patentino muletto; magazziniere/carrellista con patentino muletto; cablatore bordo macchina.