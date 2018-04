Attacco epilettico: cade, batte la testa su un mobile e muore

di Vittorino Bernardi

THIENE - Tragedia della solitudine in un appartamento via Friuli dove alla vigilia di Pasqua G.N., un 54enne di origine inglese, sofferente di, è stato trovato privo di vita. A dare l’allarme è stato un amico che nel pomeriggio di sabato è andato a cercarlo a casa perché da ore non rispondeva al telefono: suonato il campanelloa vuotosi è allarmato perché a conoscenza del problema epilessia. Sul posto sono intervenuti idi Schio che hanno aperto l’ingresso e i sanitari del Suem di Santorso che hanno trovato l’uomo privo di vita. Secondo i primi rilievi Il decesso sarebbe da attribuire a cause accidentali:il 54enne avrebbe. Una caduta tragica. La procura della Repubblica di Vicenza hasulla salma per fare piena chiarezza sulle cause della morte.