Assalto notturno alla gioielleria Stefani: colpo da professionisti del crimine

MARANO VICENTINO - Assalto questa notte alla gioielleria-orologeria Fratelli Stefani, aperta dal 1959 nella centrale piazza Silva. Ignoti banditi poco prima delle 4 di oggi hanno messo a segno un colpo studiato nei modi e tempi d’azione per darsi alla fuga prima dell’arrivo della vigilanza notturna e dei carabinieri.Travisati nei volti e incuranti di essere puntati dalle telecamere, una banda di professionisti muniti di mazze in pochi minuti ha sfondato il cristallo della porta d’ingresso, svuotato di orologi e preziosi la più vicina vetrina e si è poi dileguata con un bottino non ancora quantificato nel valore. Ingenti i danni arrecati all’ingresso.Acquisiti i filmati della videosorveglianza della gioielleria e di quella attiva in centro del paese i carabinieri della compagnia Thiene hanno avviato le ricerche dei banditi.