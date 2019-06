Alessandra Moretti, festa di compleanno in rosso e "addio" all'Italia

Festa di compleanno (ha compiuto ieri 46 anni), ma anche di vittoria europea, per Alessandra Moretti. Lunedì sera la neo-eurodeputata del Partito Democratico, ed ex consigliere regionale veneta, ha radunato parenti, amici e sostenitori nel Vicentino, in vista del suo trasferimento a Bruxelles previsto per il 2 luglio.

Mi trasferirò lì con i miei figli, perché il mio impegno europeo durerà cinque anni e voglio assolverlo al meglio

, ha dichiarato l'esponente dem, a margine del taglio della torta con i colori della bandiera Ue.



VICENZA -