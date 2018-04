Preso a pugni, va sanguinante nel negozio e compra un machete per vendicarsi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BASSANO DEL GRAPPA - Preso a pugni in faccia nel parco di largo Parolini da tre marocchini al termine di una discussione, scena registrata dalledella pubblica sorveglianza poco prima delle 19 di venerdì,, 45enne dinoto alle forze di polizia, hadell’aggressione.Sanguinante al volto per i pugni presi, l’uomo si è recato nella vicina ferramenta ed ha acquistato un. Uscito dal negozio brandendo l’arma bianca, con la probabile intenzione di rintracciare i tre marocchini, ha perso la testa: passando per la stazione dei bus ha roteato in aria il machete simulando l’attacco su un 20enne di Povolaro in attesa di salire sul bus per rientrare a casa. Il giovane terrorizzato è fuggito e ha chiamato il 113. Dal commissariato sono partite quattro pattuglie che in pochi minuti hanno rintracciato l’uomo. Pistole in pugno gli agenti hanno fermato Christian Olivo che ha consegnato il machete. A suo carico è scattata unaper minaccia aggravata e porto d'armi atte a offendere.