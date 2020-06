Fiumicino, ecco i voli che ripartono: ripreso l'Alitalia Roma-New York, da domani la Sardegna

Prove di volo verso New York. Ripristinato da oggi il collegamento diretto Alitalia Roma Fiumicino-New York JFK che la compagnia aveva sospeso dal 5 al 31 maggio. Tra domani e dopodomani, riprenderanno anche i voli con la Spagna: prima il Roma-Barcellona e poi il Roma-Madrid. Domani segnerà inoltre la ripresa dei voli in continuità territoriale Roma-Alghero e Roma-Olbia (4 voli - 2 andate e 2 ritorni per ognuna delle due rotte).

La ripresa del collegamento non-stop Roma-New York JFK è avvenuta alle 10.40 quando il volo AZ 608 è partito dal Leonardo da Vinci. Il servizio con la città americana sarà effettuato fino al 14 giugno con frequenza bisettimanale

(dall'Italia il martedì e il sabato; dagli Stati Uniti il mercoledì e la domenica).

Dalla seconda metà del mese il collegamento opererà quattro giorni alla settimana, con l'aggiunta di due voli dall'Italia il giovedì e la domenica e due dagli Stati Uniti il lunedì e il venerdì. Il volo atterrerà all'aeroporto New York JFK alle ore 14.25 (locali). Dalla città americana la partenza del volo Alitalia è prevista alle ore 17.05 (locali) con arrivo a Fiumicino alle 7.40 del mattino successivo. «Tutti i voli Alitalia - sottolinea la compagnia - vengono effettuati con capienza degli aerei contingentata, al fine di rispettare le attuali disposizioni di legge sul mantenimento del distanziamento minimo». A tal proposito, sul sito ufficiale del vettore è consultabile il vademecum «Volare in sicurezza» (una linea guida con soluzioni di sicurezza adottate in coordinamento costante con le Autorità Sanitarie, ndr).

