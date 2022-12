Viaggiando con le stelle: a Natale, in California, una meta per ogni segno zodiacale

Aria, terra, fuoco e acqua. Ad ogni elemento appartiene un segno zodiacale governato da pianeti che ne definiscono i tratti caratteristici nonché la personalità. E se il 2023 sta per arrivare con i migliori auguri, lasciando alle spalle i brutti ricordi della pandemia che ha costretto all’isolamento e bloccato le trasferte all’estero, negli Stati Uniti la California si rivela una destinazione poliedrica che pullula di mete insolite per divertirsi “viaggiando con le stelle” e trascorrere piacevoli vacanze natalizie, aspettando l’anno che verrà da soli, in coppia o con gli amici. Ce n’è per tutte le esigenze, dai luoghi adrenalinici, dove praticare sport estremi, alle aree relax per un soggiorno all’insegna del benessere senza stancarsi troppo, fino alla zone desertiche con le inconfondibili rocce che sembrano toccare il cielo e i parchi tematici adatti a tutta la famiglia.

Da San Diego agli “Universal Studios Hollywood”, relax e visite guidate per i segni d’aria

Riflessivi e intellettuali Acquario, Gemelli e Bilancia, ovvero la triade dei segni d’aria, prediligono i momenti di tranquillità, anche individuale, e la pace dei sensi. Perciò, un viaggio in una delle sofisticate spa o in un luxury resort della città di San Diego, sulla costa del Pacifico, li renderà felici grazie al contatto diretto con le bellezze paesaggistiche e naturali, come il “Balboa Park”, le spiagge o attraverso visite guidate nelle gallerie d’arte, i rinomati atelier alla moda e il celebre zoo. Massaggi a base di prodotti biologici, trattamenti estetici realizzati con argille ricche di minerali per rigenerare il corpo e lo spirito, esperienze immersive per eliminare lo stress dimenticando le fatiche lavorative regalandosi piccole coccole di bellezza o scoprendo nuovi segreti beauty e wellness. Imperdibili, poi, gli "Universal Studios Hollywood" adatti a tutta la famiglia: nei mitici studi cinematografici, durante il “Grinchmas” i più piccoli avranno l’opportunità di incontrare il Grinch in persona accompagnato dal cane Max insieme agli abitanti di Whoville. E, ancora, la possibilità di camminare per le magiche stradine di Hogsmeade, l’iconica cittadina di Harry Potter vestita a festa, bevendo un boccale di “burrobirra” o acquistando souvenir, doni e decorazioni per l’albero di Natale.

Dal Lago Sonoma a Long Beach, ranch e feste a tema per i segni di terra

Solitari, testardi, pignoli ma anche amanti della natura e della buona tavola, i segni di terra Capricorno,Toro e Vergine adorano tutto ciò che è legato alla praticità e al comfort, senza perdersi troppo in chiacchiere e congetture filosofiche. Tra vari i posti presi d'assalto nello Stato californiano, quello più gettonato è sicuramente il ranch, in particolare nei pressi del Lago Sonoma, quest'ultimo creato dalla costruzione della diga di Warm Springs a Sud-ovest della regione Wine Country. È la località ideale per passeggiare tra fattorie e riserve boschive, fare equitazione o dedicarsi semplicemente alla fotografia evitando di affaticarsi. Qui la vista mozzafiato si perde sui pendii della suggestiva “Dry Creek Valley” in un susseguirsi di alture rocciose e foreste ricche di sequoie sempreverdi. L’“Aquarium of the Pacific” a Long Beach, invece, è perfetto per trascorrere il Capodanno tra party a tema, live music e la food hall aperta fino a tardi ammirando lontre, polpi e simpaticissime foche giocherellone che sapranno far sorridere pure i brontoloni.

Dal “Joshua Tree National Park” a Sacramento, esperienze adrenaliniche per i segni di fuoco

Passionali, istintivi, ambiziosi e talvolta narcisisti, i segni di fuoco Ariete, Leone e Sagittario amano le novità e le attività sportive en plein air. Per loro la vita è uno sfida continua, ovviamente da vincere, quindi potranno scegliere per le loro avventurose escursioni il “Joshua Tree National Park”, il punto a Sud-est della California in cui si incontrano due deserti, quello del Colorado e del Mojave. Sarà possibile scalare le vette più impervie, dormire in tenda immersi nell’ambiente desertico o spingersi sulle cime rocciose del parco per osservare l’incantevole panorama rupestre. “The Polar Express™”, al “California State Railroad Museum” di Sacramento, è un treno tematico ispirato al classico film d’animazione che emoziona grandi e piccini. Accolti dai protagonisti della pellicola e catapultati al Polo Nord accanto agli Elfi a bordo, con pargoli al seguito mamme e papà potranno sorseggiare cioccolata calda, degustare dolci e ricevere in omaggio un campanellino d’argento.

Da Guerneville, la città amata dagli Hippy, al Big Bear Lake per i segni d’acqua

Sognatori, affettuosi, emotivi, ma spesso lunatici, i tre segni d’acqua Pesci, Cancro e Scorpione apprezzano il romanticismo e i soggiorni da favola. Unire la fantasia alle gite fuoriporta, percorrendo meravigliosi sentieri escursionistici mano nella mano con il partner, li renderà sicuramente felici nella zona meridionale, a Guerneville. Fra cottage on the river, hotel che offrono lezioni di yoga e corsi di meditazione al tramonto, workshop e laboratori creativi, la città piace molto alla comunità Lgbtqi+ di San Francisco e agli Hippy che, proprio come nei rivoluzionari anni Sessanta e Settanta, desiderano trascorrere le ferie in un campeggio all'aperto. Da non perdere i tour in canoa o kayak e, per i più golosi, gli happening in cui assaggiare le prelibatezze made in the Usa e brindare con un bicchiere dei pregiati vini locali durante la notte di San Silvestro. Tra i numerosi eventi outdoor, uno davvero spettacolare e gratuito è la “New Year’s Eve Torchlight Parade” al Big Bear Lake, nella contea di San Bernardino: nel corso della peculiare parata, circa 200 sciatori scendono dalle montagne portando una torcia come simbolo di buon auspicio e speranza per il futuro.