Toscana, la cascata di piccole case: ecco perché visitare Collodi

Tra i molti borghi da vedere in Toscana, c'è quello di Collodi celebre per aver dato i natali al burattino più famoso del mondo Pinocchio. Ma questo borgo, che si trova in provincia di Pescia, lega la sua storia a quella della Famiglia Garzoni e alla particolare conformazione urbanistica: le case sembrano scendere come una 'cascata' lungo il lato della collina. Crediti foto@shutterstock Music: «Memories» from Bensound.com

