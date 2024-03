Terremoto oggi in Toscana, scossa di magnitudo 3 a Certaldo sentita fino ad Empoli. È la seconda in pochi giorni

Terremoto oggi in Toscana.

Una scossa di magnitudo 3 è stata registrata alle 4,23 di questa mattina in una zona a 3 chilometri di Certaldo, un piccolo comune in provincia di Firenze. Il sisma è è stato avvertito fino ad Empoli. Secondo quanto riportato dall’Ingv, il terremoto è stato localizzato nell’ara con coordinate geografiche (lat, lon) 43.5740, 11.0560 ad una profondità di 10 km. Si tratta della seconda scossa avvenuta nella stessa zona in pochi giorni.