In Italia è "Japan mania": gli appuntamenti dedicati al Sol Levante

Non solo sushi, tè, manga e kimono: per tutto il 2016 l'Italia, in occasione dei 150 anni di amicizia con il Paese del Sol Levante, celebrerà la cultura giapponese in ogni sua forma ed espressione. Su e giù per lo Stivale infatti, è già esplosa una vera e propria “Japan mania”, che ha dato vita ad un vastissimo calendario di eventi culturali: dalle mostre di scultura alle esposizioni di templi buddisti, dai laboratori di origami alle rassegne di cinema giapponese, dal teatro fino ai congressi sui bonsai, ecco gli appuntamenti da non perdere durante l'anno e qualche consiglio della guida Condé Nast Johansens su dove soggiornare (info@johansens.com; www.condenastjohansens.com; Condenastjohansens.com/app).





A ROMA



1. Fino al 7 aprile l’Istituto Giapponese di Cultura ospita la mostra «Manga Hokusai Manga», ispirata al confronto tra Hokusai e il suo celebre libro di schizzi, e gli autori contemporanei dei disegni animati, padri del fumetto contemporaneo. Tra le oprere esposte, pannelli, stampe, libri illustrati d'epoca, tavole e altro. Dove dormire: si può andare all’Istituto Giapponese di Cultura a piedi, pernottando a Casa Montani, dove l'atmosfera è intima e accogliente come in una residenza privata, ma con tutti i comfort dell'albergo di lusso (Casa Montani Luxury Town House - Piazzale Flaminio 9, Roma - Tel. 06/32600421).



2. L’11, il 12 e il 13 maggio l’illuminazione serale del Colosseo sarà curata da Motoko Ishii e da sua figlia Akari Lisa, artiste della luce di fama internazionale. “Messaggi di luce al Colosseo —Amore per l’Umanità, Amore per la Terra” è il titolo del progetto, che lancia un appello di amore verso il nostro pianeta. Dove dormire: anche al Parco dei Principi Grand Hotel & Spa si vivono suggestioni legate alla luce, che evoca il cielo stellato. L’albergo ha una bellissima spa con piscina e un soffitto con Swarowski incastonati.Situato nel verde di Villa Borghese, le sue suites hanno ospitato tante celebrità, come i The Beatles, Kenneth Branagh, Charlotte Rampling. L'albergo dispone un ristorante gourmet sempre aperto, che la domenica serve il brunch (Parco dei Principi Grand Hotel & Spa - Via G. Frescobaldi 5, Roma - Tel. 06/854421).



3. Per la prima volta in Italia, le Scuderie del Quirinale ospiteranno un'esposizione dedicata alla scultura buddista: dal 29 luglio al 4 settembre, la mostra “Capolavori della scultura buddista giapponese” svelerà al pubblico straordinari tesori provenienti dai principali musei nazionali e templi del Sol Levante, alcuni mai usciti dal Paese. Dove dormire: non è un tempio buddista ma si respira una grande pace e tranquillità: il Dei Borgognoni è un boutique hotel 4 stelle, situato in un palazzetto dell'800 tra piazza di Spagna e Fontana di Trevi, una delle zone più esclusive della città. Le 51 camere sono accoglienti e curate nei dettagli, alcune con terrazzo privato (Hotel Dei Borgognoni - Via del Bufalo 126, Roma - Tel. 06/69941505).



4. All’Ara Pacis, da giugno a settembre 2016, si terrà la più grande mostra mai realizzata all’estero su uno dei maggiori artisti della fotografia giapponese: “Domon Ken. Il maestro del realismo giapponese”. Un personaggio passato alla storia per aver realizzato più di 70mila scatti che raccontano 60 anni del Giappone. Tra i più noti, quelli di propaganda durante la guerra, ma anche i volti di personaggi famosi, dei bambini di strada, dei lavoratori e dei minatori. Dove dormire: l’albergo giusto è Piazzadispagna9, una dimora esclusiva che prende il nome dalla location dal design moderno, che è anche una galleria d'arte. Su 400 metri quadri di un palazzo d’epoca si offrono sei stanze private, un eclettico living, una spa con hammam e una palestra (Piazzadispagna9 - Piazza di Spagna 9, Roma - Tel. 06/69921458).



5. Anche al cinema del Sol Levante verrà dedicato un evento: “Estate Giapponese” farà parte del programma dell’Isola del Cinema, la manifestazione che si svolge a luglio sull’Isola Tiberina. Verranno presentati film giapponesi, ma anche i sapori enogastronomici del Paese, che sarà possibile assaggiare nei vari punti ristoro sul Tevere. Dove dormire: nel pittoresco quartiere di Trastevere, sitrova il Buonanotte Garibaldi, una guest house esclusiva concepita come atelier. Nello spazio, oltre alle opere realizzate dalla padrona di casa, è possibile acquistare pezzi unici, come pannelli da parete in organza o seta, appliques dipinte a mano, scialli di chiffon, tende e cuscini (Buonanotte Garibaldi - via Garibaldi 83, Roma - Tel. 06/58330733).



6. Chi è affascinato dai bonsai, non deve perdersi il “Sakka Ten Autumn Trees“ , il Congresso internazionale di Arte e Cultura Bonsai e Suiseki. Dal 28 al 30 ottobre, infatti, al Museo Ortobotanico di Roma verranno allestite ben quattro diverse mostre che avranno come protagonisti bonsai, shoin, kusamono e suiseki. Quest'ultimo avrà particolare risalto grazie ad una lezione specifica sull’arte del decorare con pietre trovate in natura. A salire in cattedra, il Maestro Kunyo Kobayashi, presidente della Nippon Suiseki Association. Dove dormire: per rimanere nel mood “green", prenotate il Villa Spalletti Trivelli. La residenza dei primi anni del XX secolo, affaccia su uno splendido giardino all’italiana a due passi dal Palazzo del Quirinale. Le camere sono molto eleganti, arredate con mobili antichi della collezione privata di famiglia, come la sala del camino e la storica libreria (Villa Spalletti Trivelli - Via Piacenza 4, Roma - Tel. 06/4871409).





A PARMA



Fino al 5 giugno prossimo si potrà visitare “Giappone Segreto. Capolavori della fotografia dell‘Ottocento”, una mostra allestita negli spazi del Palazzo del Governatore. Esposte oltre 200 opere, in massima parte rari scatti, accompagnati da oggetti d’arte decorativa, maschere del teatro Nō, xilografie di grandi maestri, abiti e armature da samurai. Dove dormire: in pieno centro storico, a due passi dal celebre Battistero, si trova Palazzo Dalla Rosa Prati, residenza d'epoca che dispone di sette eleganti suites di diverse dimensioni ed esclusivi appartamenti in affitto. La Junior Suite "Ortensia" gode di una magnifica vista sulla piazza del Duomo (Palazzo dalla Rosa Prati - Strada al Duomo 7, Parma - Tel: 0521/386429).





A PISA



Dal 25 giugno al 30 ottobre prossimi, in 12 piazze della città saranno esposte le sculture in marmo, granito e bronzo dell'artista Kan Yasuda. La rassegna si chiama “Toccare il tempo”, perchè le opere sono fatte per essere toccate: Yasuda le ha concepite come un viaggio (tattile) nel tempo. Dove dormire: a Borgo Pignano, una tenuta privata di circa 300 ettari nascosta tra le colline della più bella campagna toscana, a pochi minuti da Volterra e San Gimignano. L'edificio principale, una villa del '700 completamente ristrutturata, offre diverse suites e camere standard, ampi spazi comuni e una piscina con una magnifica vista (Borgo Pignano - Loc. Pignano 6, Volterra (PI) - Tel. 0588.35032).





A MILANO



Il Palazzo Reale del capoluogo lombardo ospiterà, da settembre 2016 a gennaio 2017, la grande mostra “Hokusai, Hiroshige, Utamaro. Luoghi e volti del Giappone che ha conquistato l’Occidente”, una straordinaria esibizione di ben 200 xilografie policrome e di preziosi libri illustrati prestati dall'Honolulu Museum of Art. Uno spazio rinomato per avere una delle migliori collezioni al mondo di "ukiyo-e", quel genere di stampa su carta impressa con matrici di legno, fiorita nel periodo Edo, tra il XVII e il XX secolo. Dove dormire: situato nel centro di Milano, nei pressi del Castello Sforzesco e del Teatro La Scala, il Camperio House occupa un'antica residenza nobiliare oggi ristrutturata. La sua posizione è perfetta per raggiungere comodamente le più importanti vie dello shopping (Camperio House Suites & Apartments - via Camperio 9, Milano - Tel. 02/30322800).





A FAENZA



Dal 15 ottobre al 27 novembre 2016 il MIC (Museo Internazionale delle Ceramiche) ospiterà “Made in Japan - La scultura ceramica giapponese del XX secolo”. In mostra, un centinaio di opere, tra le più significative della collezione, per raccontare la storia della scultura ceramica nipponica del XX secolo. Dove dormire: a pochi chilometri da Faenza, sul lungomare di Milano Marittima si trova l'Hotel Waldorf. Una struttura 5 stelle lusso in posizione esclusiva, con una magnifica vista della costa adriatica e dell'entroterra, e l'accesso diretto sulla spiaggia privata (Hotel Waldorf - Via VII Traversa Mare 17, Milano Marittima (RA) - Tel +39.0544.994343).





A BOLOGNA



Nel capoluogo emiliano ha sede “Nipponica. Festival di Cultura giapponese”, che promuove le relazioni tra l'Italia e il Giappone, organizzando eventi in tutta la Penisola. Per la quantità e la qualità dell'offerta, in dieci anni Nipponica è diventato un punto di riferimento importante per la cultura dedicata al Sol Levante. Per tutto il 2016 e fino al 12 dicembre prossimo, questa realtà proporrà diversi laboratori di interpretazione estetica e di origami, ma anche degustazione di tè. Dove dormire: è l’unico hotel 5 stelle lusso di Bologna e si trova in pieno centro. Si tratta del Grand Hotel Majestic, un tempo Baglioni, ospitato in uno sfarzoso palazzo del '700, adornato di dipinti, marmi, mosaici e tessuti pregiati. Il ristorante "I Carracci" occupa un magnifico salone del XV secolo: il prestigio degli affreschi originali della scuola dei Fratelli Carracci sposa una cucina raffinata legata all'enogastronomia del territorio, rendendo questa location una delle più sofisticate di Bologna (Grand Hotel Majestic –già Baglioni- Via Indipendenza 8, Bologna – Tel. 051/225445).





PONTASSIEVE, VICINO A FIRENZE



Per tutto il 2016 la Firenze Cooking Academy propone corsi di cucina giapponese per singoli e gruppi organizzati presso Villa Le Monache a Pontassieve. Inoltre, sono disponibili anche corsi di cucina italiana in lingua giapponese. Dove dormire: l’Hotel Brunelleschi di Firenze è un lussuoso e raffinato albergo situato in una intima piazzetta del centro storico e vanta persino una torre bizantina. A pochi passi dal Palazzo della Signoria e dalla Galleria degli Uffizi, la struttura offre diverse camere che si affacciano sulla cupola del Duomo. Da non mancare, il ristorante gourmet dell'albergo, il Santa Elisabetta; oppure, per una cucina più tipica, l’Osteria della Pagliazza (Hotel Brunelleschi - Piazza Santa Elisabetta 3, Firenze - Tel. 055.27370).