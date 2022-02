Isola di Montecristo, al via le prenotazioni per le visite: tutte le info

Un tempo il nome di questo monte dai tratti spigolosi, era decisamente meno evocativo e misterioso. Si elevava sul Mar Tirreno, superbo e severo, con il nome di Oglasa e solo nel Medioevo si iniziò a indicare il territorio con il termine di Monte Christi. Il motivo non è chiaro: probabilmente era legato alla sua antica vocazione monastica. Qui, infatti, a partire dal V secolo, era attivo il Monastero di San Mamiliano. Quel che da allora non è cambiato è il suo grande potere di attrazione, lo stesso che ha sempre incuriosito milioni di turisti che adesso possono programmare una visita.

L'Isola di Montecristo, un paradiso per la biodiversità

L’Isola di Montecristo, è tra le più importanti in assoluto per la tutela della biodiversità dell’Arcipelago Toscano e del Mar Tirreno. Un luogo selvaggio e fragile allo stesso tempo, che va preservato ma vissuto e conosciuto dai visitatori ed è per tal motivo che sono finalmente aperte le prenotazioni per le visite 2022. Per accedere al santuario naturalistico, fruibile da sempre con ingressi contingentati, è necessario seguire attentamente delle precise regole di comportamento. L’Ente Parco, che la gestisce, inoltre, prevede modalità organizzative specifiche, in accordo con il Reparto Carabinieri per la Biodiversità di Follonica.

Montecristo: storia e curiosità

Riconosciuta Riserva Naturale Statale con D.M. del 4 marzo 1971 e Riserva Naturale Biogenetica diplomata dal Consiglio d'Europa nel 1988, l’Isola di Montecristo è inserita nel perimetro sia del Parco Nazionale Arcipelago Toscano, sia della Riserva della Biosfera “Isole di Toscana” nell’ambito del Programma MAB dell’UNESCO, nonché nel Santuario Internazionale dei Mammiferi Marini Pelagos. Montecristo è percorso da una catena montuosa che conta tre vette principali: il Monte della Fortezza (645 mt.), la Cima del Colle Fondo (621 mt.) e la Coma dei Lecci (563 mt.). Famosa in tutto il mondo per il romanzo di Alexandre Dumas “Il conte di Montecristo”, ha un solo approdo che è Cala Maestra, al termine di una stretta vallata alberata dove si trova la sola costruzione dell’isola, l’ex Villa Reale. Sono tre i sentieri percorribili ma tutti piuttosto impegnativi: consentono di arrivare ai resti del Convento di San Mamiliano, che sorge a circa un’ora e dieci di cammino da Cala Maestra, e quindi si può proseguire fino alla Grotta del Santo, situata a circa 40 minuti dal Monastero. Ancora oggi vi sopravvivono flora e fauna un tempo presenti lungo tutte le coste mediterranee, a partire dalla capra di Montecristo.

Come prenotare le visite 2022

Sono in tutto 23 le date possibili per recarsi all’Isola di Montecristo. Si inizia il 19 marzo, per concludere il prossimo 25 settembre. La prenotazione è nominativa e comporta il pagamento immediato con carta di credito sul sito di prenotazione. Il giro è organizzato dall’Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano in accordo e con il supporto operativo del Reparto Carabinieri Biodiversità di Follonica e prevede la partenza da Piombino Marittima e lo scalo a Porto Azzurro (Isola d’Elba); in due casi – venerdì 17 giugno e venerdì 9 settembre – le partenze sono programmate con partenza ed arrivo a Porto S. Stefano, con scalo all’Isola del Giglio. Ogni data del calendario consente la visita a 75 persone. Il costo dell’escursione è di euro 130 € a persona, comprensivo di trasporto marittimo a/r e del servizio guida e si può accedere a partire dai 12 anni di età.In caso di condizioni meteo avverse saranno proposte date di recupero. I residenti nelle isole dell’Arcipelago Toscano possono prenotare online anche i 100 posti a loro riservati al costo di € 60 a persona. Non ci saranno date fisse riservate, ma si potrà scegliere una data a piacere tra quelle previste dal calendario programmato per tutti. Attenzione però, i residenti potranno prenotare entro il 6 marzo 2022. Diversamente, quelli rimasti liberi, saranno resi disponibili a costo pieno per tutti. Maggiori dettagli si possono trovare sul sito: https://www.parcoarcipelago.info/montecristo/

Per ogni ulteriore richiesta di chiarimento si può contattare Info Park tel. 0565 908231 e-mail info@parcoarcipelago.info.