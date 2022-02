Isola di Montecristo, precipita elicottero della Forestale: illesi i piloti, ferito uno specialista

È stata probabilmente un'avaria all'origine della caduta dell'elicottero AB 412 (Eagle 22) del Corpo forestale dello Stato all'Isola di Montecristo (Livorno). Il mezzo era partito stamani dall' aeroporto di Roma Urbe alla volta dell'isola per portare attrezzature utili al monitoraggio ambientale, in particolare telecamere per la video sorveglianza dell'isola. Accortisi dell'avaria, i piloti hanno tentato un atterraggio d'emergenza, limitando così ulteriori danni, o un ammaraggio.

Il velivolo, precipitando, si è capovolto e spezzato in due. La caduta del mezzo è stata frenata da un masso del versante. Prima dell'impatto a terra del velivolo, spiega il Corpo Forestale, uno degli specialisti della Forestale che era a bordo si è lanciato a terra per provare a coordinare, fino all'ultimo, le manovre d'emergenza. L'Ispettorato Generale della Foresta ha disposto, poco fa, l'immediato invio sul luogo dell'incidente di un altro elicottero in ausilio alle operazioni di soccorso, a causa dell'estrema difficoltà degli aiuti, poichè il territorio è privo di strade e vie di comunicazione. L'isola è una Riserva Naturale Statale Integrale e fa parte del Parco dell'Arcipelago Toscano, è una Riserva Biogenetica di circa 1.039 ettari ed è custodita ed amministrata dal Corpo forestale dello Stato.