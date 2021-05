Dal Roseto all'Orto botanico: i fiori all'occhiello di Roma

Una favola da toccare. Un po' giardino segreto da romanzo alla Burnett, un po' eden romantico vagheggiato in un quadro di Turner. Una bellezza pittoresca a portata di mano, occhi e naso, ça va sans dire. La natura si mette in mostra nel Giardino di Ninfa, con tutte le sue coreografiche e funamboliche fioriture, che intrecciano e flirtano con le presenze antiche di torri, casali, ruderi. L'arte del paesaggio qui va in mostra. Il gioiello della provincia di Latina, famosissimo in tutto il mondo, riapre domani, dopo rinvii dettati dalle misure anti-Covid. La festa del primo maggio, complice la zona Gialla, è doppia. Un'occasione da non perdere, per godersi passeggiate di benessere per sensi e mente, nel segno delle più variegate ed esotiche fioriture primaverili, in un percorso che accarezza rovine e ruscelli, abbraccia storia millenaria ed estro all'inglese curato col cuore dalla Fondazione Caetani (ingresso domani e domenica solo su prenotazione).

Ma la bellezza al verde diventa il leitmotiv di uno speciale fine-settimana di ripartenza. All'aperto e in sicurezza. Tappa da non perdere, l'Orto Botanico di Roma che domani e domenica propone l'evento Un giro del mondo attraverso le fioriture, promosso dalla Nicla Edizioni casa editrice romana, specializzata nel gardening, e l'università La Sapienza. Carnet ricco di iniziative, tra inediti percorsi di visita dedicati a piante e fiori dei principali continenti, incontri con scrittori (Nicoletta Campanella, nota divulgatrice nell'arte del giardinaggio), installazioni e seminari. Star della due giorni è la Rosa Tè, in piena fioritura nel roseto dell'Orto Botanico. Ancora giardini segreti? In agenda, Villa Medici che li racconta con speciali tour guidati da oggi a domenica (ore 16.30 e 18). E Villa d'Este a Tivoli, spettacolare in questi giorni con i suoi giochi d'acqua che duettano con fioriture degne di una corte rinascimentale.