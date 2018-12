di ida di grazia

Il provvedimento disciplinare delha colpito, colpevole di aver parlato in persiano con la madre nella scorsa puntata e di averle lanciato più volte messaggi che riguardano l'esterno andando contro il regolamento. Durante ladella semifinale la punizione riservata alla Salemi non è stata l'esclusione ma la nomination.Durante la semifinale Ilary Blasi è stata molto dura con Giulia: « ti sembra corretto quello che ha fatto tua mamma? Aver parlato in una lingua che non capiamo?» chiede «Lei ti ha riportato delle sensazioni dall'esterno e non doveva farlo».«Ho avuto questo bombardamento di informazioni e mi dispiace» prova a giustificarsi Giulia, «tua mamma più che a leggere i copioni li detta» sottolinea Signorini. «E' stato poco carino portare delle influenze esterne, perchè condizionano il suo modo di vivere - prova a difenderla Francesco Monte - Io ho cercato di tranquillizzarla. E' vero che c'è un regolamento ma Giulia non ha il potere di bloccare la mamma».Ilary Blasi legge il comunicato del Grande Fratello: « I concorrenti del gf vivono la loro esperienza all'interno della casa in una condizione di volontario isolamento. Non si possono chiedere fatti o episodi dall'esterno che possono influenzare in qualche modo l'andamento. Nel tuo caso avete volutamente scelto di non parlare in italiano non permettendoci di seguire cosa stiamo seguendo. Giulia avresti potuto interrompere tua madre se solo avessi voluto. In occasioni simili in passato c'è stata una comprensibile tolleranza, ma questa volta i richiami sono stati ignorati. Non c'è stata una violazione di una regola ma la rottura di un patto. Per questa ragione il Grande Fratello ha preso una decisione inevitabile»... Giulia finisce al Televoto.L'inflencer è quasi sollevata e tra le lacrime ringrazia il Grande Fratello: «Ok lo accetto, ma come ho già spiegato non è facile interrompere mia mamma. Mi avrebbe spezzato il cuore essere espulsa per un atteggiamento di mia madre. I genitori di solito fanno i genitori, dovrebbero aiutarti».«Questa sera la busta nera l'avrei data a tua mamma e non a te - le dice Signorini - però non sono il Grande Fratello, ma c'è un aspetto sul quale vorrei farti riflettere, è anche un modo giusto per metterti alla prova». «Il pubblico valuterà tutto il tuo percorso» dice Ilary. Purtroppo però la Salemi non supera il televoto flash e deve abbandonare la casa.