Fiorello, che sorpresa a Viva RaiPlay: Emma spunta fuori da un pacco Amazon

Un collegamento con il Tg1, prima dal telefono, poi da uno studio che ricalca la celeberrima Edicola Fiore, Mika che gli fa da vocal coach in camerino facendogli cantare Anima Mia dei Cugini di campagna, Vincenzo Mollica in versione Muppet sempre più cattivo. Scherza sugli influencer («Devo tutto a Gianluca Vacchi il vecchio che balla»), intona lo swing di "I got you under my skin" con Marracash, lancia il nuovo disco di Mina con Ivano Fossati partendo da una gag su WhatsApp, intervista al volo Bruno Vespa («ma non è lui è un figurante») seduto dietro una scrivania uguale a quella di David Letterman («Ma il mio mito è Silvia Toffanin»), incontra Fabio De Luigi e scherza con lui sul film in uscita Gli Uomini d'oro. Il finale è tutta per Emma Marrone , uscita a sorpresa da un mega pacco di Amazon.