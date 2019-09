Lotto

Superenalotto

LOTTO, LE RUOTE

BARI 81 36 73 71 63

CAGLIARI 55 70 15 42 9

FIRENZE 2 46 4 49 65

GENOVA 16 3 78 69 36

MILANO 28 33 54 59 12

NAPOLI 17 78 53 75 42

PALERMO 51 40 72 73 47

ROMA 83 66 58 22 21

TORINO 34 82 29 35 12

VENEZIA 24 28 32 68 84

NAZIONALE 22 49 61 25 80



SUPERENALOTTO, LA COMBINAZIONE

15 16 21 49 50 83

Numero Jolly 20

Superstar 22



10ELOTTO, I NUMERI VINCENTI

2 3 16 17 24 28 33 34 36 40 46 51 55 66 70 73 78 81 82 83

Numero Oro 81

Doppio Oro 81 36



SUPERENALOTTO, LE QUOTE

Punti 6: NESSUNO

Punti 5+: NESSUNO

Punti 5: 5 totalizzano Euro: 40.226,33

Punti 4: 520 totalizzano Euro: 399,60

Punti 3: 21.866 totalizzano Euro: 28,33

Punti 2: 360.277 totalizzano Euro: 5,31



SUPERSTAR, LE QUOTE

Punti 6SB: NESSUNO

Punti 5+SB: NESSUNO

Punti 5SS: NESSUNO

Punti 4SS: 3 totalizzano Euro: 39.960,00

Punti 3SS: 100 totalizzano Euro: 2.833,00

Punti 2SS: 2.050 totalizzano Euro: 100,00

Punti 1SS: 13.320 totalizzano Euro: 10,00

Punti 0SS: 29.680 totalizzano Euro: 5,00



Vincite Immediate: 14.757 totalizzano Euro: 368.925,00

Montepremi disponibile per il prossimo 6 Euro: 63.900.000,00

didi: ie le quote. La sestina vincente del. Nessun 6 né 5+, il jackpot sale a 63 milioni e 900 mila euro.