In Arabia Saudita si progettano montagne russe da record: potranno raggiungere 250 km orari

Per gli amanti del brivido è in arrivo una novità da record. In Arabia Saudita, infatti, sono in costruzione delle montagne russe super veloci, che potranno sfiorare i 250 km orari. L’inaugurazione di Falcon's Flight è prevista per il 2023, quando si spera che la pandemia sarà finita e potremo tornare a viaggiare in libertà e i suoi grandi numeri non sono terminati. L’attrazione in questione, infatti, è anche la più alta e la più lunga e promette di non avere concorrenti in tutto il globo.

Tutti pazzi per il “Volo del Falcone”

Il “Volo del Falcone”, questa la traduzione letterale del nome delle montagne russe, sarà la vera sorpresa del parco Six Flags Qiddiya con i suoi 4 km percorsi in 3 minuti e salti da una altezza di ben 160 metri. Potranno salire a bordo venti persone alla volta, letteralmente volando sulle locali colline, grazie all’ausilio di un moderno motore elettrico e un binario parabolico, senza dimenticare l’esperienza di volo in assenza di gravità, già annunciata dalla società che si sta occupando del progetto, la Qiddiya Investment Company.

La mega novità di Riyadh

I lavori sono iniziati nel 2019 e per i Falcon's Flight non si bada certo a spese, anche perché dovrebbero dominare la scena di Qiddiya, portando l’intrattenimento ad un altro livello. Il parco fa parte di Saudi Vision 2030, un programma strategico con un obiettivo ben preciso: cercare di puntare a una economia diversa per l’Arabia Saudita, che non riguardi solo il petrolio, una risorsa non infinita.