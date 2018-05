di Enrico Chillè

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Undecisamente sofisticato, capace anche di aggirare la crittografia di app come. Si chiama, è stato scoperto dagli informatici di Kaspersky e colpisce solo i dispositivi. La sua principale caratteristica, però, è che finora ha colpito solo poche centinaia di dispositivi in alcune zone del mondo.Come annuncia un responsabile di Kaspersky, infatti, finora la violazione della privacy, da parte di questo malware, è avvenuta solo in paesi come. Un malware così complesso, preciso ed efficace, fanno sapere dall'azienda specializzata nella sicurezza informatica, non può essere opera di hacker poco esperti: «Per creare un virus in grado di spiare app dotate di messaggi crittografati e di mettere sotto controllo così poche persone, occorronoinformatiche e soprattutto ingenti». Per questo motivo, suggeriscono i più maliziosi, Zoopark potrebbe essere opere di qualchedi una grande potenza mondiale.Anche se la scoperta è recente, questo malware sarebbe in circolazione dale attualmente sarebbe alla sua. La prima permetteva solo di copiare i contatti della rubrica e dell'e-mail, quest'ultima invece consente un monitoraggio pressoché totale dei dati contenuti nello smartphone.