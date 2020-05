WhatsApp, come visualizzare i messaggi senza farlo sapere (ed evitare la doppia spunta blu)

Da quando è stata introdotta da WhatsApp la doppia spunta blu, spesso e volentieri siamo costretti a titubare nell’aprire o meno l’applicazione proprio per non mandare al nostro interlocutore la notifica di aver letto i suoi messaggi. Perché si vuole far finta di non aver letto, o perché non si ha voglia di rispondere. Ma grazie ad un trucco, è ora possibile leggere i messaggi senza aprire la app e senza farlo sapere.

A risolvere il problema è un’altra app, che si chiama Unseen e funziona sia con WhatsApp che con Messenger, Telegram, Instagram e addirittura Viber. Unseen raggruppa infatti in un’unica piattaforma tutti i messaggi che arrivano dalle varie app di messaggistica, e consente dunque di leggere tutto senza la necessità di aprire la app stessa.

Se una persona, dunque, vi scrive su WhatsApp e voi visualizzate i suoi messaggi tramite Unseen, quella persona non saprà che li avete visualizzati. Idem con le altre app di chat. Ma sia chiaro: è un trucco che può funzionare solo per un breve periodo. Perché prima o poi a quei messaggi, presumibilmente, dovrete rispondere.

Ultimo aggiornamento: 11:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA