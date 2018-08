di Rita Vecchio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’attesa per l’uscita delsta per finire. Sarà presentato a New York - al Barclays Center di Brooklyn - giovedì 9 agosto alle 17 ore italiane, il nuovo smartphone dell’azienda sudcoreana. L’ultimo nato, che si preannuncia essere super tecnologico e dal design ancora più innovativo, sarà subito in pre order in America in altri Paesi e anchein tre colorazioni Ocean Blue (con S Pen giallo fluo), Midnight Black e Lavender Purple (e negli Stati Uniti anche in bronzo).Sui dettagli tecnici poco trapela ancora. Anche se rumors parlano di novità relative alla fotocamera intelligente, alla S Pen, alla batteria. Stessa cosa per il prezzo. Superiore ai 1000 euro, sicuramente. C’è chi dice che quello di 512GB costerà 1279 euro, mentre quello di 128GB sarà a 1029 euro.Una notizia che, invece, parrebbe essere confermata, è quella di poter permutare l’”usato”, che sarà valutato fino a, e la possibilità di comprare a rate. Ma di sorprese parrebbero essercene altre. Leggo.it seguirà in diretta da New York l’evento. E dopo le ore 17 potrete leggere tutti gli aggiornamenti online.