WhatsApp, il nuovo aggiornamento per condividere lo status su Instagram

"Pronto Instagram? Sono WhatsApp". Un raggio verde illuminerà i profili di milioni di utenti, WhatsApp infatti sta lavorando a una funzionalità che consentirà alle persone di condividere lo "status" anche su Instagram. Questo aggiornamento, come riportano i siti specializzati, è presente nella versione beta 2.23.26.17 su Android. Meta ha dunque deciso di offrire un'esperienza di condivisione più fluida tra le sue app di social media. WhatsApp consente già di condividere lo stato su Facebook Stories e ora gli aggiornamenti confluiranno anche su Instagram che ha da poco portato "Threads" in Europa. Dopo aver condiviso uno stato su Whatsapp, agli utenti comparirà un'icona di Instagram accanto alla data e all'orario della pubblicazione. Questa funzione sarà gestibile dalle impostazioni e potrà essere attivata o disattivata a discrezione dell'utente. Per utilizzare questa funzione, è necessario collegare l'account Instagram a WhatsApp e avere entrambe le app installate sullo stesso dispositivo.

Gli utenti avranno il pieno controllo su quali stati di WhatsApp desiderano condividere su Instagram. Quando la funzione sarà disponibile, sarà possibile caricare contemporaneamente gli aggiornamenti di stato su Facebook e Instagram.