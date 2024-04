Voli low cost, Ryanair svela come risparmiare: ecco i giorni in cui viaggiare e le mete più convenienti

Sono sempre meno le persone che, negli ultimi mesi, hanno deciso di viaggiare in aereo a causa dell'aumento dei costi dei biglietti. Ma, per tutti gli amanti dei viaggi, sembrerebbe esserci una soluzione e a confermarla è stato Michael O’Leary, l'amministratore delegato della compagnia aerea Ryanair, che ha dichiarato come siano stati inseriti diversi voli a costi ridotti. In un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, infatti, ha spiegato che tra le mete a buon prezzo ci sono Malta, Reggio Calabria e Trieste.

«Nel periodo aprile 2023-marzo 2024 abbiamo trasportato 183 milioni di passeggeri nel nostro intero network che hanno pagato in media 44 euro a tratta.

Questo vuol dire che alcuni hanno sborsato 200 euro, ma la maggior parte ha speso una cifra decisamente più bassa», spiegato O’Leary.

Voli, aumento prezzi per Pasqua e fuori stagione: i segreti per pagare meno e come tutelarsi da ritardi e da cancellazioni

«I biglietti low cost»

Nell'intervista rilasciata al Corriere, il manager della compagnia aerea irlandese ha spiegato i giorni più convenienti per partire. «Posso dire che il martedì e la seconda settimana di maggio ci sono un sacco di sedili a 14,99 e 19,99 euro. Ma se si vuole viaggiare un venerdì, magari prima di un lungo ponte, di posti a quelle cifre ce ne sono pochi perché tutti vogliono viaggiare». Quindi, prendersi una vacanza nel weekend, sembrerebbe essere fuori discussione. O, perlomeno, bisogna essere veloci a prenotare. «I voli a prezzi bassi ci sono anche il venerdì e il lunedì, giorno calcolato per un eventuale rientro a casa – ha continuato il manager –. Ci sono migliaia di posti a 19,99, 24,99 e 29,99 euro. Questo comprende i periodi di picco, basta prenotare per tempo».

Le mete più convenienti

Ma in quali mete conviene andare per affrontare un viaggio a basso prezzo? «Malta è una meta che abbiamo previsto con dei biglietti economici, poi abbiamo aggiunto tantissimi posti anche per Reggio Calabria e Trieste». Biglietti dai 15 euro ai 20 euro anche per Fez (Marocco), Tirana (Albania), Salonicco (Grecia). Tra le mete italiane più convenienti anche Cagliari.