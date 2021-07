Moda, arriva la t-shirt intelligente che funziona con il 5G: monitora i parametri vitali

Ora a controllare lo stato di salute ci pensa la t-shirt. Le magliette diventano sempre più smart per monitorare i parametri vitali, come fossero uno smartwatch, e ora incorporano anche il 5G. Al Mobile World Congress di Barcellona è stata lanciata una t-shirt intelligente frutto della collaborazione tra ZTE e il gruppo AccYouRate. All'interno del tessuto ci sono sensori Gps, di umidità, temperatura, accelerometro e, proprio grazie a ZTE, colosso delle comunicazioni, un'antennina 5G, con cui raccogliere informazioni vitali e inviarle in maniera più veloce ad un centro di controllo. Quest'ultimo è rappresentato da una centralina, uno Smart Tag che riprende il logo di AccYouRate e che ha il compito di ricevere e inviare i dati.

È italiano il brevetto del primo stretch jeans compostabile: elastomero ricavato dalla gomma naturale

L'idea è che presto chiunque, magari partendo da chi ha necessità particolari, possa indossare indumenti connessi e intelligenti, utili ad analizzare lo stato fisico e a lanciare alert in caso di stati di prime avvisaglie di stati salute non ottimali. La tecnologia di AccYouRate permette di racchiudere questo insieme di microchip in un materiale applicabile ovunque, dalle magliette ai pantaloni, ai capi di vestiario già realizzati ed altri in fase di sviluppo, come guanti, solette da scarpe, fasce per la testa e mascherine sensorizzate, prodotte in Italia con certificazione ISO-10993-1, lavabili e riutilizzabili. Si tratta di un polimero che non ostacola vari indici di rilevazione, come un vero elettrocardiogramma, il respiro, le componenti del sudore, lo sforzo muscolare, la temperatura, trasmettendo poi i dati mediante connessione ultraveloce 5G ZTE per successive elaborazioni. Nell'immediato futuro, AccYouRate intende sviluppare nuove tipologie di sensori e prodotti indossabili, capaci di analizzare più parametri, quali ad esempio la postura dinamica e le onde cerebrali.