È italiano il brevetto del primo stretch jeans compostabile: elastomero ricavato dalla gomma naturale

Primato italiano nel mondo della tecnologia della moda sostenibile: nasce nel nostro Paese l'unico jeans stretch 100% biodegradabile e compostabile del mondo: lo ha creato, nella sua sede nel parco del Ticino, Candiani Denim, che lo presenta a Milano nel Candiani Vision, un hub dedicato alla sostenibilità e al brevetto internazionale Coreva, da cui è nato il nuovo progetto, oggi proposto al mercato. La tecnologia sviluppata e brevettata da Candiani Denim - viene spiegato - consente l'uso di un elastomero ricavato dalla gomma naturale, in sostituzione dei filati sintetici.

Per la prima volta la tela denim viene quindi prodotta completamente senza l'utilizzo di plastiche e così il tessuto, diventato capo, può tornare alla natura grazie alla sua compostabilità. Un percorso raccontato nell'hub da un'installazione pensata da Matteo Ward, che riproduce l'intero percorso della tela denim che, compostata, diventa materia viva per crescere una pianta di menta. «Innovazione sempre più estrema, talvolta visionaria, ma che poi - sottolinea Alberto Candiani, Presidente di Candiani Denim - deve necessariamente trovare concretezza ed applicazione nella vita quotidiana di un prodotto e soprattutto di chi lo ha scelto. Candiani da sempre vive di ricerca e sviluppo, di innovazione sostenibile in un contesto unico, dove è lo stesso territorio a pretenderli e dove occorrono continui miglioramenti tecnologici per neutralizzare o addirittura rendere positivo l'impatto delle attività aziendali, dei suoi processi e dei suoi manufatti»