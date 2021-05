Instagram, torna il numero dei like visibile agli utenti

Torna il numero dei like su Instagram. Se aprite il vostro account, e guardate accanto ai cuori, è ricomparso il numero che indica quanti cuori (apprezzamenti, approvazioni, like) ha ricevuto il vostro post.

Instagram inzialmente faceva già vedere il numero dei like, poi aveva scelto di oscurare questo dato numerico per non imbarazzare gli utenti: troppo stress se il post riceve pochi cuori (i giovanissimi sono pronti a cancellare un contenuto se non riceve abbastanza Mi Piace). Oggi ritorna il numeretto. Nella nuova opzione gli utenti possono decidere cosa funziona meglio per loro: scegliere di vedere i conteggi dei like sui post degli altri, oppure no. Gli utenti saranno anche in grado di disattivare il conteggio dei mi piace sui propri post, se lo scelgono.

Molti profili Instagram sono profili business, di utenti che lavorano, e guadagnano, grazie al proprio account. A loro, la comunità di influencer, i numeri servono per comunicare il valore monetario dei loro contenuti. Un tasso di coinvolgimento basso vuol dire meno introiti.

Il conteggio dei like non è per tutti: è un test attivato su una piccola percentuale di utenti a livello globale su Instagram, dice la società ma non dice quanti. Quindi, se non ricevete la domanda su cosa preferite: numero di cuori sì o no, è perché non siete nel campione del test. Se siete stati abilitati, troverete una nuova opzione per nascondere i Mi Piace all'interno delle Impostazioni dell'app. Questo impedirà di vedere i Mi piace sui post di altre persone mentre si scorre il feed di Instagram. Gli utenti nel test di Instagram saranno ancora in grado di vedere privatamente il proprio numero di like.

Il mese scorso, Instagram ha accidentalmente nascosto i like per moltissimi utenti in quello che doveva essere un piccolo test. Alcuni utenti lo hanno visto come un passo importante per la salute mentale degli utenti, mentre altri lo hanno visto come catastrofico per i creatori che collaborano con i marchi.

Perché questa svolta di Instagram? Strategia, politiche e target mirati e poi certo, la concorrenza con il social network TikTok si fa sentire.

