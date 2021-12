Google trends, Green pass, Carrà e Classroom: ecco le parole più cercate nel 2021

Green pass e la prenotazione dei vaccini sono - ovviamente - le parole più ricercate su Google. Ma in un anno segnato dal trionfo dell'Italia in tutti i campi - da quello sportivo a quello musicale - non potevano mancare gli Europei, i Maneskin e Berrettini. E naturalmente Classroom, incubo di tutte le famiglie costrette alla Dad. Ecco cosa gli italiani hanno cercato sul web nel 2021.

Le parole più ricercate

E poi l'addio a Raffaella Carrà, ma anche Mario Draghi, lo Spid, il Ddl Zan. Il motore di ricerca pubblica come di consueto "Un Anno di Ricerche 2021", uno sguardo a personaggi, domande, argomenti che spiccano rispetto allo scorso anno, dando un punto di vista sui tempi che viviamo. Nella lista delle parole più digitate dagli italiani negli ultimi 12 mesi spiccano il Green Pass e Raffaella Carrà, la cui scomparsa il 5 luglio scorso ha commosso tutta l'Italia. In un anno così importante per lo sport italiano, tra le parole top non mancano gli Europei e Christian Eriksen (il calciatore danese che ha avuto un arresto cardiaco in campo), Champions League, Serie A (che è pure tra gli eventi più cercati dell'anno), Roland Garros, Wimbledon e Matteo Berrettini. Segno dei tempi, nella lista c'è anche Classroom, il programma per la didattica a distanza.

I personaggi

Tra i personaggi del 2021 che hanno segnato il picco di traffico sul motore di ricerca ci sono ancora tanti sportivi come Donnarumma, Janik Sinner, Federica Pellegrini, Marcell Jacobs; ma pure lo spettacolo con i Maneskin, che hanno avuto un anno d'oro, e Orietta Berti. E c'è anche la politica con Mario Draghi e Giuseppe Conte, attuale ed ex primo ministro.