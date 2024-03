Come l'Intelligenza Artificiale sta rendendo famose le persone: l'uso creativo dei chatbot

Nell'epoca digitale, le relazioni non sono più confinate al mondo fisico. Sam Eisenberg, Responsabile dell'Esperienza del Cliente presso Dany.AI, sottolinea che la ricchezza della vita è determinata dalla solidità delle relazioni, sia online che offline. In questa era dei social media, l'uso di strumenti come i chatbot è diventato fondamentale per gestire e amplificare le relazioni digitali. Grazie all' intelligenza artificiale , i chatbot si sono evoluti da semplici assistenti virtuali a potenti alleati per coloro che cercano la fama online. Secondo Clickatell, i chatbot AI automatizzati possono eseguire compiti banali, consentendo agli utenti di dedicare più tempo alle interazioni significative. Sam Eisenberg sottolinea l'importanza di sfruttare le competenze conversazionali guidate dall'IA per coinvolgere il pubblico online. Foto: Shutterstock - Musica: Korben