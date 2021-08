Cina, sviluppato metodo per mappare cervello delle scimmie: si tratta di una tecnologia con risoluzione micrometrica

Lo studio del cervello umano parte da quello delle scimmie. Dei ricercatori cinesi hanno sviluppato un metodo ad alta produttività per mappare l'intero cervello del macaco rhesus con una risoluzione micrometrica. Si tratta attualmente della visione più chiara della struttura tridimensionale dell'encefalo di questo esemplare, ha spiegato Bi Guoqiang, professore della University of Science and Technology of China (Ustc) e degli Shenzhen Institutes of Advanced Technology (Siat) della Chinese Academy of Sciences, aggiungendo che tale scoperta segna anche un passo importante verso un'ulteriore comprensione del cervello umano.

Advancing our understanding about where and how semantic memories are stored in the brain, a new Science study reports the properties of neurons in a small region of the monkey anterior temporal cortex that respond to the sight of familiar faces. https://t.co/GjIXJuAMAr pic.twitter.com/pun2Ewh6Os

