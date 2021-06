Care4Covid, arriva l'app che monitora i pazienti a rischio con l'intelligenza artificiale

Un'applicazione per monitorare i pazienti a rischio Covid. Care4Covid, l'App per il monitoraggio dei pazienti Covid-19 sviluppata dalla Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs in partnership con la tech company Innovation Sprint Sprl, è tra i vincitori del bando europeo Covid-X. Lo ha annunciato la stessa Fondazione in un comunicato, precisando che il finanziamento ottenuto è di 150mila euro. «Care4COVID - spiega Luca Tagliaferri, Principal Investigator del progetto e Responsabile UOS di Radioterapia Interventistica della Fondazione - utilizza i dati clinici dei pazienti sulla piattaforma Healthentia, per monitorare e identificare precocemente sintomi e situazioni a rischio nei pazienti in trattamento radioterapico e nel personale sanitario. Anche attraverso algoritmi di intelligenza artificiale, questa App ci consente di clusterizzare i pazienti per individuare con precisione le categorie più a rischio; possiamo così profilare i diversi fenotipi dei pazienti per definire il miglior supporto medico, in maniera personalizzata. Il sistema permette inoltre di monitorare e supportare da remoto i pazienti».

Care4COVID è anche una soluzione di supporto e assistenza da remoto per le persone e i lavoratori sanitari affetti da COVID, volta a migliorare l'efficienza operativa delle strutture sanitarie. «Anche attraverso queste iniziative - commenta Alfredo Cesario, Open Innovation Manager della Fondazione - il Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS si impegna nella creazione di percorsi di medicina personalizzata adeguati alle caratteristiche di ogni paziente, per garantire la migliore cura e consentire alla ricerca scientifica di progredire nel suo naturale percorso di innovazione e sviluppo».