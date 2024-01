Il robot permette di intervenire chirurgicamente con precisione senza essere troppo invasivo, l’è diventata complemento per la diagnosi e la prognosi di una malattia, con gli algoritmi di Machine Learning è possibile, creare dei calcolatori di rischio personalizzati, raccomandazioni da utilizzare nella pratica clinica. In una strategia di studio e lavoro come questa sembra quasi impossibile porre dei limiti, mettere dei paletti alla Scienza. Che sembra poter procedere senza la mente umana. «Non è assolutamente possibile pensare a un futuro della scienza e della medicina senza la presenza dell’uomo. Nonostante le, da riconoscere, che la tecnologia ci offre, dovremo essere sempre noi a scegliere e decidere» commenta Sabina Leonelli, modenese, 44 anni, due figli, ordinario di Filosofia e Storia della Scienza e direttore del Centro per lo Studio delle Scienze della Vita in Gran Bretagna.«La scelta finale, che sia unao il percorso di una ricerca, spetterà sempre a noi. E noi, con i governi e il mondo della medicina, dovremo creare nuove regole».«Per gestire i rischi è essenziale l’integrazione dell’etica nel lavoro scientifico e la riforma della partecipazione sociale nella produzione, gestione e interpretazione dei dati».«Stiamo assistendo a una vertiginosatecnologica nella produzione, comunicazione e analisi dei dati usati per scopi scientifici. Sicuramente questa è accompagnata da un’enfasi crescente sul ruolo dell’intelligenza artificiale, per esempio, nell’interpretare i dati e nel facilitare la produzione di conoscenza. Ma, come ribadisco, le macchine non hanno autonomia nel giudizio né comprensione del contesto. Quei dati e quei risultati dovranno essere sempre filtrati e analizzati dalla conoscenza medica».«Il timore può essere comprensibile. L’insieme di dati fornisce delle risposte, apre nuovi scenari, offre opzioni che il medico e il ricercatore devono valutare. Inon parlano da soli, occorre capire come farli parlare».«Cominciamo dai benefici. La probabilità, per esempio, di associare i dati provenienti dalle ricerche condotte in oncologia con quelle riguardanti il genoma umano o di trovare nuove medicine».«Se si accetta l’idea che i Big Data danno informazioni su tutto, si accetta anche l’idea che basti metterli insieme per ottenere una piattaforma empirica affidabile. E, in questo senso, incontestabile per la ricerca futura. Questa idea non funziona».«L’idea che i Big Data racchiudano una rappresentazione completa della realtà è un’illusione che sta distruggendo lo spirito critico con cui i ricercatori affrontano l’analisi e l’interpretazione dei dati empirici. E grandi compagnie come Google sfruttano la situazione per cercare di sostituirsi agli esperti e dominare il mercato con tecnologie costose e non necessariamente affidabili».«È compito della responsabilità intellettuale quella di comprendere le tecnologie e sfruttarle nel modo più appropriato. Tenendo conto delle ripercussioni etiche e sociali».«L’Unione Europea sta lavorando proprio a questo con l’ obiettivo di dare linee guida che ogni Paese dovrà applicare. Giudizi e scelte etiche si nascondono dietro ogni atto scientifico. Va ricordato che le innovazioni tecnologiche hanno un impatto sul modo in cui gli organismi di finanziamento e le istituzioni ripartiscono le risorse. Un punto focale di cui si occupata lail progetto riguarda il modo in cui è possibile organizzare le comunità e gli enti di ricerca per sfruttare grandi serie di dati e tecnologie correlate».«Anche la ricerca fatta nel nome del bene pubblico può essere problematica quando non si ferma a valutare cosa esattamente “bene pubblico” significhi. Una tecnologia sviluppata con buone intenzioni può sempre anche essere sfruttata in modi eticamente problematici».«Ho studenti di diverse facoltà, da Ingegneria, Biologia,. Tutti hanno un grande desiderio di sapere come coniugare le conoscenze tecnico-scientifiche con l’etica. Un buon segno per il futuro».