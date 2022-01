Lavarsi, pettinarsi, avere cura e controllo del proprio fisico, occuparsi dei denti persino a suon di musica: nella toilette entra ogni tipo di comfort. Ed essere in forma è più semplice con i 5 migliori gadget per un bagno hi tech.

Così si monitora il peso ma anche grasso e muscoli

In bagno non può mancare una bilancia digitale intelligente che insieme al peso, misura il grasso corporeo, l'indice di massa corporea, la percentuale di acqua e la massa muscolare e ossea. Tutte queste informazioni si possono visualizzare anche sulla sua app, utile se desideriamo tenere traccia di eventuali modifiche nel tempo.

www.withings.com Prezzo: 85 euro

Dal pettine per i ricci al diffusore: gli accessori ruotabili a 360 gradi

L'iconico asciugacapelli Dyson garantisce un'asciugatura rapida senza emettere un calore estremo grazie a un piccolo ma potente motore digitale che raggiunge 110.000 giri al minuto. Oltre alla rumorosità ridotta, ha una serie di accessori ad attacco magnetico di facile utilizzo e ruotabili a 360°, dal concentratore al diffusore, fino al pettine districante per i capelli ricci.

www.dyson.it Prezzo: 399 euro

Dallo scrub alla pulizia delicata: igiene orale con il display interattivo

Questo spazzolino elettrico non solo pulisce bene i denti ma, grazie all’Intelligenza Artificiale, monitora lo spazzolamento e guida verso la pulizia più completa. Dallo scrub intenso alla pulizia più delicata per denti sensibili, dalle gengive alla routine quotidiana. Il display interattivo segnala la qualità della pulitura. La testina rotonda lo rende ancor più professionale.

www.az-oralb.it Prezzo: 199 euro

Un sensore, quattro batterie e si risparmia il 30 per cento di acqua

Il rubinetto con sensore ad infrarossi che vediamo spesso nei centri commerciali, lo possiamo installare facilmente anche nel nostro lavandino di casa anche senza l'ausilio di un idraulico. Esteticamente bello con un pratico miscelatore sulla destra. Sono necessarie solo 4 batterie AA e consente di risparmiare oltre il 30% del consumo di acqua e ideale per il periodo.

www.auralum.com Prezzo: 90,99 euro

L'altoparlante è bluetooth e non teme di bagnarsi

La musica sotto la doccia è sempre un must, meglio se multiuso e dal look iconico e premiatissimo di desgn. Pur mantenendo la sua funzionalità di radio FM, Tykho è ora dotata di un altoparlante Bluetooth che permette di trasmettere musica dallo smartphone. Non teme gli schizzi d'acqua e la durata della batteria è di 20 ore. Ricaricabile via USB.

www.lexon-design.com Prezzo: 59,90 euro